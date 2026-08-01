Так кабачки на завтрак готовлю каждые выходные — заливаю молоком, и в духовку: пирог «Утренний»

Так кабачки на завтрак готовлю каждые выходные — заливаю молоком, и в духовку: пирог «Утренний»

Пирог «Утренний» — это сытный, быстрый и очень вкусный вариант заливного пирога с кабачками, где тесто замешивается на молоке и яйцах, а внутри оказывается сюрприз — ломтики ветчины и сыра.

Ингредиенты: 2 кабачка (натереть на терке), 200 мл молока, 3 яйца, 150 г муки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г тертого сыра, 200 г ветчины (ломтиками), соль и перец. Кабачки смешайте с молоком, яйцами, мукой, маслом, разрыхлителем и половиной сыра до однородности. Вылейте половину теста в форму, выложите ветчину, присыпьте оставшимся сыром, залейте второй половиной теста и запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить пирог «Утренний» и дала совет: чтобы пирог не осел после выпечки, не открывайте духовку первые 20 минут.

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