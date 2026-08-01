Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 08:00

Так кабачки на завтрак готовлю каждые выходные — заливаю молоком, и в духовку: пирог «Утренний»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пирог «Утренний» — это сытный, быстрый и очень вкусный вариант заливного пирога с кабачками, где тесто замешивается на молоке и яйцах, а внутри оказывается сюрприз — ломтики ветчины и сыра.

Ингредиенты: 2 кабачка (натереть на терке), 200 мл молока, 3 яйца, 150 г муки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г тертого сыра, 200 г ветчины (ломтиками), соль и перец. Кабачки смешайте с молоком, яйцами, мукой, маслом, разрыхлителем и половиной сыра до однородности. Вылейте половину теста в форму, выложите ветчину, присыпьте оставшимся сыром, залейте второй половиной теста и запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить пирог «Утренний» и дала совет: чтобы пирог не осел после выпечки, не открывайте духовку первые 20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сахарный пирог со смородиной.

Проверено редакцией
Читайте также
В РАН посоветовали россиянам игнорировать страны с обязательной вакцинацией
Общество
В РАН посоветовали россиянам игнорировать страны с обязательной вакцинацией
В Госдуме перечислили льготы для работающих пенсионеров
Россия
В Госдуме перечислили льготы для работающих пенсионеров
4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные
Семья и жизнь
4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Общество
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Без пирога с повидлом и орехами в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — сладкий, с карамельной ноткой
Общество
Без пирога с повидлом и орехами в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — сладкий, с карамельной ноткой
Общество
рецепты
пироги
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Так кабачки на завтрак готовлю каждые выходные — заливаю молоком, и в духовку: пирог «Утренний» Пирог «Утренний» — это сытный, быстрый и очень вкусный вариант заливного пирога с кабачками, где тесто замешивается на молоке и яйцах, а внутри оказывается сюрприз — ломтики ветчины и сыра.
2 кабачка (натереть на терке)
200 мл молока
3 яйца
150 г муки
3 ст. л. растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
150 г тертого сыра
200 г ветчины (ломтиками)
соль и перец
>
Кабачки смешайте с молоком, яйцами, мукой, маслом, разрыхлителем и половиной сыра до однородности.
Вылейте половину теста в форму, выложите ветчину, присыпьте оставшимся сыром, залейте второй половиной теста и запекайте 35-40 минут при 180 градусах.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое россиян поплатились за предательство страны
ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России
«Их можно только убить»: тайцы потребовали казни за расправу над россиянами
Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК
«Никто не подбирал»: Азаров высмеял новых украинских чиновников
Минобороны раскрыло протяженность антидроновых коридоров в зоне СВО
Пятилетнюю девочку нашли мертвой и опознали по розовой кофточке
Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО
Латвия закрыла последний КПП на границе с Белоруссией
Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран
«Не знал»: Мишустин пообещал устранить проблему с запуском одной дороги
«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»
Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье
Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах
Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса
Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием
Мародеры в рядах ВСУ, успешные бои под Сумами: новости СВО к утру 1 августа
ВС России нанесли удары по киевским предприятиям ВПК
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.