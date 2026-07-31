Без пирога с повидлом и орехами в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — сладкий, с карамельной ноткой

Без пирога с повидлом и орехами в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — сладкий, с карамельной ноткой

Беру муку, кефир, яйца и повидло — готовлю пирог, который в советское время был хитом застолий: сладкий, с карамельной ноткой и хрустящими орехами. Тесто на кефире получается пышным и воздушным, повидло при выпечке карамелизуется, а грецкие орехи добавляют текстуру и пряный аромат. Пирог поднимается ровной шапкой, становится румяным, с золотистой корочкой, а внутри — тягучая, сладкая начинка, которая тает во рту. Он хорош и горячим, и холодным, идеально к чаю, молоку или как десерт для всей семьи.

Для приготовления понадобится: Для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 2 стакана муки (около 300 г), 1 ч. ложка соды, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки — 300 г густого повидла (яблочного или сливового), 100 г грецких орехов (рубленых). В миске смешайте кефир, яйца, масло, соль и соду, добавьте муку, замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста. Смешайте повидло с орехами (можно просто выложить слоями), распределите поверх теста, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто ваниль и корицу, а орехи обжарила для аромата. Кстати, вместо повидла можно взять густое варенье. Находка, а не рецепт!