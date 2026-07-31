Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:35

Без пирога с повидлом и орехами в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — сладкий, с карамельной ноткой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, кефир, яйца и повидло — готовлю пирог, который в советское время был хитом застолий: сладкий, с карамельной ноткой и хрустящими орехами. Тесто на кефире получается пышным и воздушным, повидло при выпечке карамелизуется, а грецкие орехи добавляют текстуру и пряный аромат. Пирог поднимается ровной шапкой, становится румяным, с золотистой корочкой, а внутри — тягучая, сладкая начинка, которая тает во рту. Он хорош и горячим, и холодным, идеально к чаю, молоку или как десерт для всей семьи.

Для приготовления понадобится: Для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 2 стакана муки (около 300 г), 1 ч. ложка соды, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки — 300 г густого повидла (яблочного или сливового), 100 г грецких орехов (рубленых). В миске смешайте кефир, яйца, масло, соль и соду, добавьте муку, замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста. Смешайте повидло с орехами (можно просто выложить слоями), распределите поверх теста, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто ваниль и корицу, а орехи обжарила для аромата. Кстати, вместо повидла можно взять густое варенье. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Что приготовить из ранних яблок? 5 лучших рецептов: от шарлотки до компота
Семья и жизнь
Что приготовить из ранних яблок? 5 лучших рецептов: от шарлотки до компота
Не варю больше варенье с кусочками — делаю гладкое повидло из слив: на тосты и в выпечку, лучше магазинного
Общество
Не варю больше варенье с кусочками — делаю гладкое повидло из слив: на тосты и в выпечку, лучше магазинного
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Общество
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Крыжовник: три лучших рецепта для домашних заготовок
Семья и жизнь
Крыжовник: три лучших рецепта для домашних заготовок
Получится даже в старой газовой духовке: немецкий сливово-творожный пирог
Общество
Получится даже в старой газовой духовке: немецкий сливово-творожный пирог
повидло
рецепты
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт ответила, заменит ли ИИ дизайнеров
В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.