Не варю больше варенье с кусочками — делаю гладкое повидло из слив: на тосты и в выпечку, лучше магазинного

Не варю больше варенье с кусочками — делаю гладкое повидло из слив: на тосты и в выпечку, лучше магазинного

Беру спелые сливы, удаляю косточки, засыпаю сахаром и варю до густоты — получается повидло, которое по вкусу и аромату не уступает магазинному, а по натуральности превосходит его в разы. Сливы становятся мягкими, прозрачными, сироп густеет, превращаясь в янтарную массу с легкой кислинкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг слив (без косточек), 800 г сахара (можно 700, если сливы сладкие). Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа (или на ночь) для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 30–40 минут до загустения, периодически помешивая. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это повидло — зимой оно улетает за вечер, все мажут на хлеб и добавляют в йогурты. Я добавила корицу и ваниль для пряного аромата, а сахар уменьшила до 600 г. Кстати, сливы можно не очищать от кожицы — она даст интересную текстуру. Находка, а не рецепт!