Варю кабачковое повидло с лимоном — «Янтарная сказка» на зиму: и к блинам, и в пироги, и просто так

Варю кабачковое повидло с лимоном — «Янтарная сказка» на зиму: и к блинам, и в пироги, и просто так

Беру кабачки, сахар и лимон — нарезаю кубиками, засыпаю сахаром, даю постоять, варю до прозрачности с добавлением лимонного сока и цедры. Получается не повидло, а настоящее золото — густое, янтарное, с легкой кислинкой и ароматом лета. Идеально к блинам, творогу или просто с чаем.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг кабачков (лучше желтых), 1 кг сахара, 1 лимон (сок и цедра), 1 пакетик ванильного сахара. Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками по 1–2 см. Засыпьте сахаром и оставьте на 3–4 часа до выделения сока. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, добавьте цедру и сок лимона, варите 30–40 минут, помешивая, до загустения. Горячую массу разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. Это повидло станет вашим любимым способом использовать урожай кабачков с максимальной выгодой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это повидло из кабачков. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки к чаю. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — появится новый оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

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