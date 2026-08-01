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01 августа 2026 в 21:46

Так кабачки едят даже дети: смешиваю с какао и ставлю в духовку — через 30 минут подаю брауни

Фото: D-NEWS.ru
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Брауни из кабачков — это гениальный способ превратить овощ в десерт. Кабачок добавляет влажность и нежность, делая брауни сочным, при этом сам шоколадный вкус остается насыщенным и плотным, как у классического варианта десерта, и полезный бонус — снижение калорий.

Ингредиенты: 300 г кабачка, 150 г муки, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 50 г какао, 1 ч. л. соды, 150 г сахара. Кабачок натрите, отожмите сок, смешайте с растопленным маслом, яйцами и сахаром. Затем добавьте муку, какао и соду. Вылейте тесто в форму, запекайте 25–30 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковый брауни. Удивило, но после выпечки в нем как будто не осталось и следа — кабачок совсем не чувствуется. Совет: не отжимайте кабачок слишком сухо — влага нужна для текстуры.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Зебра» в блендере.

Проверено редакцией
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кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Так кабачки едят даже дети: смешиваю с какао и ставлю в духовку — через 30 минут подаю брауни Брауни из кабачков — это гениальный способ использовать превратить овощ в десерт. Кабачок добавляет влажность и нежность, делая брауни сочным.
300 г кабачка
150 г муки
2 яйца
100 г сливочного масла
50 г какао
1 ч. л. соды
150 г сахара
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Кабачок натрите, отожмите сок, смешайте с растопленным маслом, яйцами и сахаром.
Затем добавьте муку, какао и соду. Вылейте тесто в форму, запекайте 25-30 минут при 180 градусах.
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