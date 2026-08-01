Так кабачки едят даже дети: смешиваю с какао и ставлю в духовку — через 30 минут подаю брауни

Так кабачки едят даже дети: смешиваю с какао и ставлю в духовку — через 30 минут подаю брауни

Брауни из кабачков — это гениальный способ превратить овощ в десерт. Кабачок добавляет влажность и нежность, делая брауни сочным, при этом сам шоколадный вкус остается насыщенным и плотным, как у классического варианта десерта, и полезный бонус — снижение калорий.

Ингредиенты: 300 г кабачка, 150 г муки, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 50 г какао, 1 ч. л. соды, 150 г сахара. Кабачок натрите, отожмите сок, смешайте с растопленным маслом, яйцами и сахаром. Затем добавьте муку, какао и соду. Вылейте тесто в форму, запекайте 25–30 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковый брауни. Удивило, но после выпечки в нем как будто не осталось и следа — кабачок совсем не чувствуется. Совет: не отжимайте кабачок слишком сухо — влага нужна для текстуры.

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