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14 июля 2026 в 20:09

Беру кабачок и шоколадку — пеку обалденный брауни: влажный, насыщенный — и никто не догадывается, что внутри овощ

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Если летом кабачков становится слишком много, часть урожая обязательно отправляю в десерты. Один из самых удачных рецептов — шоколадный брауни с кабачком. Овощ совершенно не чувствуется во вкусе, зато делает выпечку невероятно влажной, нежной и мягкой. Даже на следующий день брауни остается таким же сочным, словно его только что достали из духовки.

Получается настоящий шоколадный десерт с насыщенным вкусом какао и кусочками растопленного шоколада. Кабачок полностью растворяется в тесте, поэтому никто даже не догадывается, что он входит в состав. Такой брауни особенно нравится детям и всем любителям влажной выпечки.

Для приготовления вам понадобится: молодой кабачок — 300 г, темный шоколад — 100 г, сливочное масло — 50 г, яйца — 3 шт., мука — 180 г, какао-порошок — 3 ст. л., сахар — 120–150 г (или подсластитель по вкусу), растительное масло — 2 ст. л., разрыхлитель — 10 г (или сода — 1/2 ч. л.), соль — 1/2 ч. л., ваниль — по вкусу.

Для шоколадной глазури: молоко — 50 мл, какао — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., сливочное масло — 20 г.

Шоколад вместе со сливочным маслом растопите на водяной бане или в микроволновой печи и немного остудите. В отдельной миске соедините яйца, сахар, соль и ваниль, слегка перемешайте венчиком, затем влейте растительное масло.

Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Кабачок натрите на мелкой или средней терке и не отжимайте — именно его сок делает брауни особенно сочным. Добавьте кабачок в тесто, затем влейте растопленный шоколад и тщательно перемешайте до однородности. Переложите массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 175°С 25–30 минут.

Для глазури соедините молоко, какао и сахар, доведите до кипения, проварите около минуты, затем добавьте сливочное масло и перемешайте до гладкости. Полностью остывший брауни покройте шоколадной глазурью и дайте ей немного застыть.

Проверено редакцией
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