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01 августа 2026 в 16:30

Пирог «Каракум» давно забыли, а его готовили в каждом советском доме: чем больше хранится, тем вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
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Пирог «Каракум» — это легендарный советский десерт, который готовили в каждом доме. Его уникальность в том, что чем дольше он хранится, тем вкуснее становится — начинка пропитывает тесто, а джем создает неповторимый карамельный оттенок.

Для теста взбейте 4 желтка с 130 г сахара, добавьте 300 г мягкого масла, ванилин, соль и 0,5 ч. л. соды, погашенной уксусом, затем 400–450 г муки. Замесите мягкое тесто, разделите на 2 части, одну оставьте, другую уберите в морозилку на час. Для начинки взбейте 3 белка с 150 г сахара до пиков, добавьте 300 г абрикосового джема и 100 г измельченных орехов. В форму выложите первую часть теста, сверху уложите начинку. Поверх начинки натрите замороженное тесто на терке, выпекайте 25–30 минут при 160 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт. Пирог «Каракум» оказался вкусным и в меру сладким, а на вторые сутки после приготовления стал более нежным. Совет: дайте пирогу полностью остыть перед нарезкой — он будет хорошо держать слои.

Ранее стало известно, как приготовить сахарный пирог со смородиной.

Проверено редакцией
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