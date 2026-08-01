Смешиваю тесто за 5 минут и выливаю на фрукты: пирог-перевертыш — с яблоками, сливами или персиками

Смешиваю тесто за 5 минут и выливаю на фрукты: пирог-перевертыш — с яблоками, сливами или персиками

Сезон фруктов и ягод — это отличный повод приготовить перевернутый пирог. Тут все просто: фрукты выкладываются на дно формы и заливаются жидким тестом, после выпекания вы получаете влажный пирог с карамельной шапочкой.

Ингредиенты: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г растопленного сливочного масла, 200 мл молока, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ваниль и соль; для начинки — 4–5 фруктов (яблоки, персики или сливы) + 2 ст. л. сахара для посыпки. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и ваниль, замесите жидкое тесто. На дно смазанной формы выложите фрукты плотным слоем, посыпьте сахаром, залейте тестом и запекайте 35–40 минут при 180 градусах. Затем остудите 5 минут, накройте блюдом и резко переверните.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и на личном примере убедилась, что пирог-перевертыш готовится не сложнее шарлотки, но выигрывает по вкусу за счет карамельно-фруктовой корочки. Совет: если используете мягкие фрукты, как персики или сливы, слегка присыпьте их мукой или крахмалом перед выкладкой — так они не разварятся в кашу.

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