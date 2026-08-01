Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 15:46

Смешиваю тесто за 5 минут и выливаю на фрукты: пирог-перевертыш — с яблоками, сливами или персиками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сезон фруктов и ягод — это отличный повод приготовить перевернутый пирог. Тут все просто: фрукты выкладываются на дно формы и заливаются жидким тестом, после выпекания вы получаете влажный пирог с карамельной шапочкой.

Ингредиенты: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г растопленного сливочного масла, 200 мл молока, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ваниль и соль; для начинки — 4–5 фруктов (яблоки, персики или сливы) + 2 ст. л. сахара для посыпки. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и ваниль, замесите жидкое тесто. На дно смазанной формы выложите фрукты плотным слоем, посыпьте сахаром, залейте тестом и запекайте 35–40 минут при 180 градусах. Затем остудите 5 минут, накройте блюдом и резко переверните.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и на личном примере убедилась, что пирог-перевертыш готовится не сложнее шарлотки, но выигрывает по вкусу за счет карамельно-фруктовой корочки. Совет: если используете мягкие фрукты, как персики или сливы, слегка присыпьте их мукой или крахмалом перед выкладкой — так они не разварятся в кашу.

Ранее стало известно, как приготовить печенья-рулетики с вареньем — не крошатся и не текут.

Проверено редакцией
Читайте также
Без салата «Еврейский» в советское время не обходилось ни одно застолье: очень бюджетный — хит на все времена
Общество
Без салата «Еврейский» в советское время не обходилось ни одно застолье: очень бюджетный — хит на все времена
Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет
Общество
Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет
Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: картошка, яйцо, лук и масло — пышнее картофельного суфле и без хлопот
Общество
Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: картошка, яйцо, лук и масло — пышнее картофельного суфле и без хлопот
Забыла о вялой зелени из холодильника — замораживаю в формочках: зимой бросаю кубик в суп, и лето на столе
Общество
Забыла о вялой зелени из холодильника — замораживаю в формочках: зимой бросаю кубик в суп, и лето на столе
Пирог «Каракум» давно забыли, а его готовили в каждом советском доме: чем больше хранится, тем вкуснее
Общество
Пирог «Каракум» давно забыли, а его готовили в каждом советском доме: чем больше хранится, тем вкуснее
Общество
рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену
Рубио назвал страну, конфликт с которой стал бы катастрофой для всего мира
Спасатели раскрыли число утонувших в Петербурге и Ленобласти
УЕФА потребовал отставки Инфантино под угрозой вотума недоверия
Патриарх Кирилл раскрыл роль атомной бомбы СССР в защите страны
Прогулка вдоль реки закончилась смертью для туристки из Петербурга
Скандально-известную психолога внесли в «Миротворец»
Автомобиль с бомбой взорвался в оживленном месте в Колумбии
Лесные пожары в Греции уничтожили почти сотню жилых домов
Двое детей пострадали в ДТП в Псковской области
Сенатор предложил включить в ЕГЭ новые дисциплины
Стала известна судьба пропавшего в горах Северной Осетии туриста
Дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель» в Брянской области
Нож в спину Киева и прорыв в Запорожье: новости СВО к вечеру 1 августа
В ГД отреагировали на инициативу лишить русскоязычных украинцев работы
Бортко объяснил, почему решил снять фильм про Сталина
Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве
Раскрыто, кого поблагодарил Лихачев за спасение экипажа судна «Янина»
Испанский премьер попросил помощь у союзников на фоне ситуации в Сеуте
Жара в +32, погода «миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве на август
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.