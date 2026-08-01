Без салата «Еврейский» в советское время не обходилось ни одно застолье: очень бюджетный — хит на все времена

Без салата «Еврейский» в советское время не обходилось ни одно застолье: очень бюджетный — хит на все времена

Салат «Еврейский» — это легендарное блюдо советской кухни, которое готовится из бюджетных продуктов, но получается настолько вкусным, что может стать главным на любом застолье.

Ингредиенты: 3 плавленых сырка, 4 вареных яйца, 1 небольшая сырая морковь, 100 г майонеза, 2 зубчика чеснока, соль и молотый перец по вкусу. Сырки и яйца натрите на крупной терке, морковь — на мелкой. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все с майонезом, посолите и поперчите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила салат «Еврейский» и отметила, что он, действительно, покоряет своей простотой, дешевизной и вкусом. Совет: перед натиранием плавленых сырков положите их на 10 минут в морозилку — они станут тверже и не будут размазываться.

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