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21 июля 2026 в 21:30

Пеку вкусняшки, чтобы освободить полки от банок варенья: печенья-рулетики не крошатся и не текут

Фото: D-NEWS.ru
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Печенье с вареньем — это идеальный способ использовать прошлогодние запасы сладких заготовок, превратив их в угощение. Эти рулетики настолько вкусные, что их растаскивают еще горячими.

Для теста возьмите 250 г муки, 150 г холодного масла, щепотку соли, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1 яйцо, цедру лимона, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите тесто, уберите в холодильник на 20 минут. Затем раскатайте в прямоугольник, нарежьте на две полосы, по центру каждой выложите варенье, смешанное с 2 ст. л. сухарей или дробленных орехов для густоты, заверните края, отправьте в морозилку на 15 минут, нарежьте кусочками и запекайте при 180 градусах 15–20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь печенье по этому рецепту. Оно получилось нежным, рассыпчатым, но не сухим благодаря начинке. Совет: перед выпечкой смажьте верхушки печенья желтком — получится блестящая корочка.

Ранее стало известно, как приготовить заливной яблочный рулет.

Проверено редакцией
Общество
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печенья
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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