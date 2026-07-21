Пеку вкусняшки, чтобы освободить полки от банок варенья: печенья-рулетики не крошатся и не текут

Пеку вкусняшки, чтобы освободить полки от банок варенья: печенья-рулетики не крошатся и не текут

Печенье с вареньем — это идеальный способ использовать прошлогодние запасы сладких заготовок, превратив их в угощение. Эти рулетики настолько вкусные, что их растаскивают еще горячими.

Для теста возьмите 250 г муки, 150 г холодного масла, щепотку соли, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1 яйцо, цедру лимона, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите тесто, уберите в холодильник на 20 минут. Затем раскатайте в прямоугольник, нарежьте на две полосы, по центру каждой выложите варенье, смешанное с 2 ст. л. сухарей или дробленных орехов для густоты, заверните края, отправьте в морозилку на 15 минут, нарежьте кусочками и запекайте при 180 градусах 15–20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь печенье по этому рецепту. Оно получилось нежным, рассыпчатым, но не сухим благодаря начинке. Совет: перед выпечкой смажьте верхушки печенья желтком — получится блестящая корочка.

Ранее стало известно, как приготовить заливной яблочный рулет.