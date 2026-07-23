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23 июля 2026 в 18:00

Беру творог и смородину: сахарный пирог с ягодами — остается воздушным даже на второй день

Фото: D-NEWS.ru
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В сезон ягод всегда балую семью сахарным пирогом со смородиной. Тесто на твороге получается невероятно нежным и мягким, за счет чего пирог остается вкусным и воздушным даже на второй день после выпечки.

Для теста смешайте 200 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г мягкого масла, 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя с щепоткой соли. Выложите тесто в смазанную форму, разровняйте, сверху рассыпьте 200 г смородины. Для штрейзеля порубите 100 г холодного масла с 100 г муки и 50 г сахара до состояния крошки, посыпьте ягоды. Запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить сахарный пирог и обратила внимание, что именно после остывания он становится невероятно нежным и ароматным. Совет: обваляйте ягоды в крахмале перед выкладкой — они не дадут лишнего сока.

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Проверено редакцией
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