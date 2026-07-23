Отказалась от обычных котлет — запекаю «гнезда» с сыром и томатом, вкуснее и сочнее

Беру фарш, формирую котлеты, делаю в них углубления — кладу туда кружок помидора, сыр и запекаю под майонезно-кетчупным соусом. Получается котлета — как гнездо, с сочной начинкой и румяной сырной шапкой. Она не разваливается, держит форму и остается влажной внутри. Запекаю в духовке 30 минут — и готово. С гарниром или без, это сытное блюдо спасает, когда нет времени стоять у плиты. Соус из майонеза и кетчупа делает корочку золотистой и поджаристой. Котлеты выглядят нарядно, их можно подать и на праздничный стол.

Для приготовления: 500 г фарша, 3–4 ломтика батона (замочить в воде), 2 яйца, лук, чеснок, соль, перец — смешать и сформировать овальные котлеты с углублением. Для соуса: смешать майонез и кетчуп (1:1). В углубления положить кружок помидора, посыпать сыром, полить соусом. Запекать при 180 °C 30 минут. Если готовите майонез сами: молоко, соль, сахар, горчицу, лимонный сок, крахмал взбить блендером, добавить 150 мл масла.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала такие котлеты — домашние съели их за ужином, муж попросил добавки. Я добавила в начинку маринованный лук, а в майонез — горчицу. Кстати, вместо помидора можно взять грибы. Находка, а не рецепт!