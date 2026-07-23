Забыла о надоевшем варенье — натираю яблочки с корицей и сахаром: на зиму заготавливаю яблочную пасту, хороша к блинам и оладьям

Беру кисло-сладкие яблоки, натираю на крупной терке, добавляю сахар и корицу и увариваю на медленном огне до густого джема. Получается ароматная, маслянистая паста с карамельным оттенком и согревающим пряным вкусом. Она не растекается, а ложится ровным слоем на блинчики, сырники или тосты. Готовится без загустителей и пектина — яблоки отлично густеют сами. Хранится в холодильнике несколько месяцев, но обычно съедается быстрее. Зимой ложка такой пасты напоминает о теплых осенних днях и превращает обычный завтрак в маленький праздник. Простой и надежный рецепт для тех, кто устал от варенья и хочет чего-то нового.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг яблок (кисло-сладких), 300 г сахара, 1 ч. ложка корицы (или палочка), сок 1/2 лимона (по желанию). Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, корицу и лимонный сок. Перемешайте и поставьте на средний огонь. Когда масса закипит, убавьте огонь до минимума и варите 30–40 минут, помешивая, до загустения. Горячую пасту разложите по стерилизованным банкам, закатайте или закройте капроновыми крышками. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила такую пасту — зимой она улетела за блинами за один вечер, все просили добавки. Я уменьшила сахар до 250 г и добавила ваниль, а вместо лимона — апельсиновую цедру. Кстати, можно использовать и красные яблоки. Находка, а не рецепт!