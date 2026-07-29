Перестала сушить яблоки на компот — превращаю их в пасту с корицей: к чаю ложку — и забываешь о простуде

Перестала сушить яблоки на компот — превращаю их в пасту с корицей: к чаю ложку — и забываешь о простуде

Беру яблоки, очищаю, нарезаю кубиками, засыпаю сахаром и варю до мягкости, добавляю молотую корицу и немного лимонного сока. Все это превращается в густую, ароматную пасту, которая пахнет осенью и уютом. Она идеально подходит для утреннего чая, тостов, блинов или просто можно есть ложкой из банки. Готовится просто, без долгих манипуляций, хранится в холодильнике несколько месяцев. Зимой ложка такой пасты в кружку с горячим чаем — лучшее лекарство от хандры и простуд. Отличный способ переработать яблочный урожай и порадовать домашних полезным лакомством.

Для приготовления понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 500 г сахара, 1 ч. ложка молотой корицы, сок 1/2 лимона. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 30–40 минут до загустения, периодически помешивая. В конце добавьте корицу, перемешайте. Горячей разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту пасту — зимой она улетает за вечер, все добавляют в чай и на тосты. Я уменьшила сахар до 400 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, можно использовать замороженные яблоки. Находка, а не рецепт!