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29 июля 2026 в 08:34

Летние бутерброды из баклажанов: печем кружки с сыром и за 10 минут собираем вкусный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то сытного, но при этом легкого по-летнему, готовлю эти горячие бутерброды. Пока баклажаны запекаются в духовке, остается только подрумянить хлеб и собрать начинку.

Получается сочное сочетание расплавленного сыра, свежих помидоров, ветчины и нежных баклажанов с аппетитной румяной корочкой.

Для приготовления понадобится: баклажан — 1 крупный, твердый сыр — 120–150 г, тостовый хлеб — 6–8 ломтиков, творожный сыр — 150 г, ветчина — 150 г, помидоры — 2 шт., сладкий соус чили — 2–3 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., итальянские травы — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Баклажан нарежьте тонкими кружками толщиной около 5–7 мм, слегка смажьте оливковым маслом, приправьте солью, перцем, сушеным чесноком, паприкой и итальянскими травами. Сверху положите по ломтику сыра и запекайте при 200 °C около 10–12 минут, пока баклажаны не станут мягкими, а сыр не расплавится.

Пока они готовятся, подрумяньте ломтики тостового хлеба, смажьте каждый творожным сыром, полейте небольшим количеством сладкого соуса чили, выложите тонкие кружочки помидоров, ломтик ветчины, а сверху — горячие запеченные баклажаны с расплавленным сыром. Подавайте сразу, пока сыр остается тягучим.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить такие бутерброды в сезон домашних баклажанов и сладких помидоров. Иногда сверху добавляю несколько листиков свежего базилика или руколы — вкус становится еще ярче, а завтрак получается не хуже, чем в хорошем кафе.

Проверено редакцией
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еда
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баклажаны
бутерброды
сыр
ветчина
помидоры
творожный сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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