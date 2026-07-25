Бутерброды со шпротами делаю так: намазка из плавленого сырка и яиц — вкус, который не победить модным брускеттам

Бутерброды со шпротами делаю так: намазка из плавленого сырка и яиц — вкус, который не победить модным брускеттам

Эти бутерброды были настоящей классикой советской кухни. Их готовили и к праздникам, и на обычный завтрак, ведь из самых простых продуктов получалась сытная и очень вкусная закуска. Нежная намазка из плавленого сырка и яиц идеально сочетается с ароматными шпротами, а ломтик черного хлеба делает вкус еще ярче.

Шпроты богаты белком, омега-3, витаминами A, D и E, однако из-за высокого содержания соли и масла их лучше употреблять умеренно, дополняя свежими овощами.

На 6–8 бутербродов возьмите плавленый сырок — 1 шт., яйца — 2 шт., майонез — 2–3 ст. л., чеснок — 1 зубчик (по желанию), шпроты — 1 банка, черный хлеб — 6–8 ломтиков, зеленый лук — небольшой пучок, помидоры — 1–2 шт.

Плавленый сырок, отварные яйца, майонез и чеснок измельчите блендером до однородной кремовой массы. Намажьте ее на ломтики черного хлеба или отсадите с помощью кондитерского мешка. Сверху уложите шпроты, украсьте мелко нарезанным зеленым луком, а часть бутербродов дополните кружочками свежих помидоров. Подавать закуску лучше сразу после приготовления, пока хлеб остается свежим.

Личный опыт

Эти бутерброды всегда исчезают со стола первыми. Я обязательно слегка подсушиваю черный хлеб на сухой сковороде или в тостере — он становится хрустящим, а нежная намазка и шпроты раскрывают свой вкус еще лучше.