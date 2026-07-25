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25 июля 2026 в 15:30

Отказалась от салатов — рулет из лаваша со шпротами и зеленым луком: нарезаю колечками, и гости в восторге

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тонкий лаваш, вареные яйца, шпроты и зеленый лук — и за считаные минуты собираю рулет, который становится главной закуской на любом столе. Разворачиваю лаваш, смазываю его майонезом, выкладываю измельченные шпроты, посыпаю рублеными яйцами и зеленым луком, сворачиваю плотным рулетом и убираю в холодильник на час. Через час нарезаю его аппетитными колечками — и на столе готова праздничная закуска: мягкий лаваш, солоноватые шпроты, нежные яйца и свежий лук с кремовой прослойкой.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 3 вареных яйца, 1 банка шпрот (в масле), 1 пучок зеленого лука, 2 ст. ложки майонеза, соль и перец по вкусу. Яйца натрите на крупной терке, шпроты разомните вилкой, лук мелко нарежьте. Лаваш разложите на столе, смажьте майонезом, равномерно распределите начинку, посолите и поперчите. Плотно сверните рулетом, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже делала такой рулет — домашние съели за вечер, даже не дождавшись праздника. Я добавила в начинку немного тертого сыра и укропа, а вместо майонеза взяла сметану с горчицей. Кстати, шпроты можно заменить консервированной скумбрией. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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