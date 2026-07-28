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28 июля 2026 в 18:00

Ужин из одной пачки фарша ресторанного уровня: фаршированные баклажаны за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Фаршированные баклажаны — это блюдо ресторанного уровня, которое готовится из самых обычных ингредиентов. Немного фарша, баклажанов — и у вас на столе сытное сочное горячее.

Ингредиенты: 3 крупных баклажана, 500 г фарша, луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г сыра, соль, перец, зелень. С баклажанов снимите часть шкурки, чтобы получились «полосатыми», сделайте несколько сквозных надрезов ножом, оботрите солью и запекайте 20 минут при 200 градусах до мягкости. Обжарьте фарш с луком, добавьте пасту, чеснок и специи, баклажаны разрежьте вдоль, но не до конца. Внутри примните мякоть, плотно заполните фаршем, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: для большей сочности и нежности добавьте в фарш 2-3 ст. л. сметаны или сливок — они сделают начинку более кремовой и бархатистой.

Ранее стало известно, как приготовить сэндвичи из кабачков.

Проверено редакцией
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