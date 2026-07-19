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19 июля 2026 в 14:00

Что-то новенькое из кабачков, без банок и терки: весь урожай уходит на эти сэндвичи

Фото: D-NEWS.ru
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Когда нет желания возиться с закаткой кабачков, пускаю урожай на эти овощные сэндвичи. Получается настолько вкусно, что даже заядлые мясоеды просят добавки.

Ингредиенты: 2 средних кабачка, 200 г сыра моцарелла или сулугуни, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 6 ст. л. панировочных сухарей, соль и перец. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите их с двух сторон и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага, затем промокните бумажным полотенцем. Сыр нарежьте тонкими пластинами размером с кабачковый кружок, соберите сэндвич, положив сыр между двумя кружками, обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце и затем в сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в действии. Понравилось, что кабачки внутри остаются нежными, сыр тянется, а панировка хрустит. Совет: перед панировкой уберите сэндвичи в морозилку на 10 минут — это предотвратит вытекание сыра при жарке.

Ранее стало известно, как приготовить салат из кабачков с творожной заправкой.

Проверено редакцией
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