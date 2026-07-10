Приготовьте так кабачки один раз — подсядете на все лето: теплый салат с творожной заправкой

Приготовьте так кабачки один раз — подсядете на все лето: теплый салат с творожной заправкой

Теплый салат из кабачков с зерненым творогом — блюдо, которое заставит вас влюбиться в этот овощ на все лето. Сочные, запеченные до легкой корочки кабачки и болгарский перец, смешанные с пикантной заправкой и ароматным укропом, создают праздник вкуса.

Для приготовления понадобится: 2–3 молодых кабачка, 2 болгарских перца, 200 г зерненого творога, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец. Кабачки нарежьте полукольцами, перец — небольшими дольками. Выложите овощи на противень в один слой, запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15 минут до мягкости и легкого румянца. Дайте им немного остыть, затем смешайте с творогом, выдавленным чесноком и рубленым укропом. Посолите, поперчите и перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот салат. Понравилось, что для заправки не используется майонез, творог сам дает нужную влажность, делая салат легким, но сытным. Совет: дайте салату постоять 10 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

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