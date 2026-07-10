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10 июля 2026 в 13:00

Приготовьте так кабачки один раз — подсядете на все лето: теплый салат с творожной заправкой

Фото: D-NEWS.ru
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Теплый салат из кабачков с зерненым творогом — блюдо, которое заставит вас влюбиться в этот овощ на все лето. Сочные, запеченные до легкой корочки кабачки и болгарский перец, смешанные с пикантной заправкой и ароматным укропом, создают праздник вкуса.

Для приготовления понадобится: 2–3 молодых кабачка, 2 болгарских перца, 200 г зерненого творога, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец. Кабачки нарежьте полукольцами, перец — небольшими дольками. Выложите овощи на противень в один слой, запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15 минут до мягкости и легкого румянца. Дайте им немного остыть, затем смешайте с творогом, выдавленным чесноком и рубленым укропом. Посолите, поперчите и перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот салат. Понравилось, что для заправки не используется майонез, творог сам дает нужную влажность, делая салат легким, но сытным. Совет: дайте салату постоять 10 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить сытный пирог из кабачков.

Проверено редакцией
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рецепты
салаты
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Приготовьте так кабачки один раз — подсядете на все лето: теплый салат с творожной заправкой Теплый салат из кабачков с зерненым творогом — это блюдо, которое заставит вас влюбиться в этот овощ на все лето. Сочные, запеченные до легкой корочки кабачки и болгарский перец, смешанные с пикантной заправкой и ароматным укропом, создают праздник вкуса.
2-3 молодых кабачка
2 болгарских перца
200 г зерненого творога
2 зубчика чеснока
пучок укропа
соль, перец
>
Кабачки нарежьте полукольцами, перец — небольшими дольками.
Выложите овощи на противень в один слой, запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут до мягкости и легкого румянца.
Дайте им немного остыть, затем смешайте с творогом, выдавленным чесноком и рубленым укропом. Посолите, поперчите и перемешайте.
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