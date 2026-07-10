Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку

Страх самостоятельных поездок чаще всего связан не с боязнью новых мест или дорог, а с глубинной фобией ответственности за свою жизнь и принимаемые решения, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, в основе этого состояния лежит паника перед необходимостью остаться наедине с собственными мыслями и тишиной.

Страх путешествия в одиночку — это не фобия географии, а боязнь встречи с собственной тишиной. По моей практике, за этим всегда стоят две вещи. Мы привыкли проживать жизнь на публику. В одиночестве вы лишаетесь «зеркала» в лице других людей. Возникает паника: «Если никто не видит мой закат, значит он не имеет ценности? А если я потеряюсь, обо мне никто не узнает?» Это экзистенциальный ужас собственной незначительности. В путешествии с кем-то ответственность делится. В одиночку — вы вынуждены довериться миру. Страх — это попытка удержать иллюзию безопасности, где вы — бог ситуации. Но мир не терпит контроля, — сказала Миллер.

Психолог подчеркнула, что бороться с этим состоянием силой воли неэффективно, и призвала не требовать от себя героизма, а попробовать договориться с самим собой. Она отметила, что важно разрешить себе право на слабость и даже на самосаботаж, позволив провести день в номере без движения, если этого требует внутреннее состояние.

Как побороть страх путешествия в одиночку? Не надо бороться, договоритесь с самим собой. Разрешите себе право на самосаботаж. Да, вы можете посидеть в номере сутки, заливаясь слезами. Но через 24 часа выйдете, и мир никуда не денется. Перестаньте требовать от себя героизма. И помните: одиночество — это не отсутствие людей, это присутствие вас. Страх — всего лишь внутренний родитель, который кричит: «Осторожно!». Похлопайте его по плечу и скажите: «Я тебя слышу, но теперь я руковожу процессами своей жизни». Как только вы разрешите себе быть растерянным и глупым в незнакомом городе, фобия отступит. Путешествие начинается не с билета, а с разрешения исчезнуть с чужих глаз, чтобы найти свои собственные, — заключила Миллер.

Ранее психиатр Марина Алексеева заявила, что тревожное расстройство зачастую проявляется как обычная усталость. По ее словам, такое состояние может вызвать учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Она подчеркнула, что тревожное расстройство не всегда проявляется как паника.