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10 июля 2026 в 06:20

Психиатр назвала состояние, под которое маскируется тревожность

Психиатр Алексеева: тревожное расстройство часто маскируется под усталость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тревожное расстройство зачастую проявляется как обычная усталость, заявила NEWS.ru психиатр Марина Алексеева. По ее словам, такое состояние может вызвать учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха.

Многие люди месяцами живут с тревожным расстройством и объясняют свое состояние усталостью, напряженным графиком или сложным характером. Они продолжают работать, общаться, выполнять обязанности, но постоянно ощущают напряжение, ожидание плохого события и невозможность расслабиться. Тревога — нормальная реакция, когда человеку действительно что-то угрожает или предстоит важное событие. Но если она становится постоянной, возникает без очевидной причины, мешает спать, работать и принимать решения, это уже не просто эмоциональная особенность, — поделилась Алексеева.

Она подчеркнула, что тревожное расстройство не всегда проявляется как паника. По словам психиатра, человек может быть собранным, ответственным и успешным, но жить в постоянном внутреннем напряжении. Специалист отметила, что в этом случае усталость приходит не только от дел, но и от бесконечного контроля, ожидания ошибок и прокручивания тревожных мыслей.

Тревога может проявляться через тело: учащенное сердцебиение, ком в горле, нехватку воздуха, напряжение в мышцах, дрожь, потливость, дискомфорт в животе, головокружение. Из-за этого пациент иногда сначала обращается к разным врачам, проходит обследования, но не связывает симптомы с психическим состоянием. Еще один частый признак — нарушение сна. Человек долго не может уснуть, потому что мысленно возвращается к разговорам, задачам, возможным ошибкам и будущим проблемам. Утром он просыпается уже уставшим, а днем становится раздражительным, рассеянным и менее устойчивым к стрессу, — добавила Алексеева.

Она посоветовала обратиться к специалисту, если тревога не проходит несколько недель или месяцев, мешает нормальной жизни, вызывает избегание людей, путешествий, работы, звонков или новых задач, а также сопровождается паническими атаками. По словам врача, стоит обратить внимание на постоянные проверки, навязчивые сомнения и неспособность расслабиться даже в безопасной обстановке.

Ранее психолог Светлана Колосова заявила, что при рекуррентной депрессии важно обратиться к специалисту. По ее словам, это заболевание не проходит само по себе.

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