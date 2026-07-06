Психолог ответила, как бороться с возвращающейся депрессией Психолог Колосова: в случае рекуррентной депрессии нужно обратиться к психиатру

В случае рекуррентной депрессии необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью, рассказала «Радио 1» психолог кандидат психологических наук Светлана Колосова. Она отметила, что такое заболевание не проходит самостоятельно.

Надо развеять абсолютное заблуждение: «К психиатру идти — ужас, антидепрессанты — кошмар». На самом деле это все правильные шаги по протоколу лечения. В 99,9% случаев одному из депрессии не выбраться, — рассказала Колосова.

Психолог подчеркнула, что заболевание сильно сказывается на уровне жизни. По ее словам, в случае депрессии обязательна психотерапия и диспансерное наблюдение в течение года.

Ранее кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что пробиотики могут помочь в борьбе с депрессией. По ее словам, работа мозга напрямую связана со здоровьем кишечника.