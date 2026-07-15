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15 июля 2026 в 10:23

Психолог объяснила, как отличить лень от депрессии

Психолог Коржаева: люди в депрессии физически не могут выполнять часть дел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди, находящиеся в депрессии, не могут выполнять часть бытовых дел, рассказала LIFE.ru нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева. Она отметила, что в то же время ленивый человек может заставить себя выполнять обязанности, но не хочет этого делать.

Лень — это нежелание, когда «могу, но не хочу». Депрессия — это когда «очень хочу, но не могу». Или даже хотеть не могу, — рассказала Коржаева.

Психолог подчеркнула, что депрессия не всегда заметна окружающим: человек может выглядеть жизнерадостным, но при этом испытывать внутреннее истощение и не справляться с повседневными задачами. По ее словам, опасность в том, что человек может считать себя просто ленивым, заставлять себя что‑то делать и корить за неудачи — и тем самым разрушать себя.

Ранее психолог Алексей Шестаков рассказал, что потеря интереса к хобби, отказ от общения и домашняя самоизоляция, а также вспышки агрессии могут указывать на скрытую депрессию. Он отметил, что, если человек резко изменился в поведении, то это тоже тревожный признак.

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