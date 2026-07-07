Психолог объяснил, как вовремя распознать скрытую депрессию

Потеря интереса к хобби, отказ от общения и домашняя самоизоляция, а также вспышки агрессии могут указывать на скрытую депрессию, заявил в беседе с «Газетой.Ru» психолог Алексей Шестаков. Он отметил, что если человек резко изменился в поведении, то это тоже тревожный признак.

Насторожиться стоит, если вы наблюдаете, как ваш близкий резко забросил любое дело или хобби, которым раньше увлекался, или же без ясных причин стал реже выходить из дома, общаться с другими людьми. Или же если он раз за разом начинает заводить разговоры на какие-то мрачные темы, тогда как ранее для него такое было не характерно, либо же, наоборот, резко становится чрезмерно неестественно веселым. Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек таким способом старается скрыть свои болезненные переживания, — отметил Шестаков.

Он подчеркнул, что депрессия может проявляться не только в виде апатии, но и гнева. Если спокойный человек вдруг начинает срываться на окружающих в обычных ситуациях, то это «красный флаг». Эксперт добавил, что нередко люди пытаются скрыть свое состояние с помощью «улыбчивой и веселой маски» — такое поведение обусловлено страхом потерять близких и остаться в одиночестве.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что принуждение себя к спорту при депрессии лишь усугубит состояние, повысив чувство вины и стыда. По ее словам, подобное состояние называется «двойным дном».