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04 августа 2026 в 12:25

Психолог раскрыла, почему некоторые водители любят езду на высокой скорости

Психолог Ликунова связала езду на скорости с тягой водителей к острым ощущениям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Водители, ездящие на высокой скорости, нередко стремятся заполучить новые и острые ощущения, заявила в беседе с Lenta.ru психолог Варвара Ликунова. По ее словам, одним людям такие опасные поездки дарят чувство свободы и яркие эмоции, а другим позволяют на время заглушить внутреннее напряжение и забыть о накопившихся проблемах.

С точки зрения психологии, любовь к быстрой езде далеко не всегда связана с характером человека. Автомобиль дает ощущение защищенности, контроля и даже некоторой вседозволенности. Нам начинает казаться, что мы полностью управляем ситуацией, а мозг очень любит это чувство. [Есть люди, которым нужен высокий уровень впечатлений]. Они быстрее устают от рутины, чаще ищут новые ощущения и сильнее нуждаются в эмоциональном подъеме. Для них скорость становится одним из самых простых способов буквально за несколько секунд получить мощный выброс адреналина, — объяснила Ликунова.

Эксперт отметила, что некоторые лихачи таким образом пытаются доказать себе, что они контролируют свою жизнь. Однако езда на высокой скорости дает лишь иллюзорные чувства. Она добавила, что многие любители рискованных поездок едут не к месту назначения, а «куда глаза глядят». Зачастую они осознают все риски для себя и окружающих, однако их эмоции и желания перевешивают рациональные доводы, заключила психолог.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что запрос общества на создание женского такси связан с общей тревожностью — современные россиянки стали чаще бояться мужчин, а последние — опасаться, что их обвинят в домогательствах. Он подчеркнул, что люди чрезмерно стремятся к выстраиванию и отстаиванию личных границ.

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