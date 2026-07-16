Психолог ответила, почему некоторые люди боятся действовать

Боязнь действовать часто связана не с ленью, а с синдромом отложенной жизни, предупредила клинический психолог Марианна Абравитова. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что порой причина кроется в психологических установках, идущих еще из детства и заложенных родителями.

Здесь причину нужно искать в психологических установках. Прежде всего в семейных сценариях, воспитании и фразах из детства, которые все время отсылают человека в будущее: «вот окончишь школу», «вот окончишь университет», «вот станешь взрослым», — пояснила психолог.

По ее словам, у людей формируется ощущение, что успех ждет их впереди. Специалист обратила внимание, что также люди сталкиваются с синдромом отложенной жизни из-за страха перед ошибками.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.