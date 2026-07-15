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15 июля 2026 в 15:00

Психотерапевт раскрыл, почему людям свойственно лениться

Психотерапевт Мелешко: лень может быть следствием неудовлетворенной потребности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лень может быть тревожным сигналом организма о неудовлетворенной потребности, предупредил психотерапевт Дмитрий Мелешко. В разговоре с «Москвой 24» он также обратил внимание, что это может быть следствием защиты психики от перегрузки. По словам психотерапевта, человек может побороть это состояние, если изменится смысл действия.

За ленью почти всегда стоит что-то другое: неудовлетворенная потребность, избегание задачи, которая ощущается угрожающей, конфликт мотивов или защита психики от перегрузки. Лень в чистом виде — это состояние, когда и силы, и способность в целом есть, но действие не запускается, и человек обычно способен мобилизоваться, если меняется смысл или ставки, — пояснил специалист.

Ранее психолог Юлия Королева заявила, что постоянный выбор токсичных партнеров, которые приносят боль, связан с глубинными сценариями, заложенными в детстве. По ее словам, эти бессознательные установки диктуют людям, кого именно они будут любить и от кого страдать.

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