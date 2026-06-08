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08 июня 2026 в 17:28

Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику

Психотерапевт Ксения Лыч: травмирующая ситуация нарушает безопасность психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не каждое сильное переживание оставляет глубокий след и становится травмой, рассказала детский психотерапевт Ксения Лыч. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что травмирующая ситуация представляет собой то, что психика не может выдержать. По ее словам, это нарушает безопасность и может повлиять на понимание ценности.

Травмирующая ситуация — это когда происходит что-то, что наша психика не выдерживает. Это нарушает безопасность или понимание ценности. Ситуация не может быть переварена, — пояснила специалист.

При этом она обратила внимание, что одна ситуация может различно влиять на людей. По словам Лыч, родитель не может нести ответственность за реакцию ребенка.

Одна и та же ситуация, но абсолютно разная реакция у детей. Родитель не может нести ответственность за реакцию ребенка, — поделилась психотерапевт.

Ранее нейропсихолог Татьяна Маремпольская рассказала, что ментальное состояние влияет на уровень безаварийной езды. Она отметила, что тревожность во время вождения может быть дополнительным фактором риска.

Общество
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