Психолог объяснила, как ментальное состояние влияет на вождение Психолог Маремпольская: ментальное здоровья влияет на количество аварий

Ментальное состояние влияет на уровень безаварийной езды, рассказала «Москве 24» клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. Она отметила, что тревожность во время вождения может быть дополнительным фактором риска.

В психике эмоция спаяна с мышлением, чем выше негативный фон, тем больше отключаются мозговые функции: память, внимание, мышление, восприятие, речь, — рассказала Маремпольская.

Психолог подчеркнула, что за рулем можно использовать простые техники саморегуляции. Она посоветовала следить за дыханием и пить больше воды.

Ранее терапевт Шота Каландия рассказал, что после приема психотропных, снотворных, противотревожных или антигистаминных препаратов нельзя водить машину — эти лекарства ухудшают скорость психомоторных реакций. По его словам, опасность потери концентрации также представляют некоторые обезболивающие средства.