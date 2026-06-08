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08 июня 2026 в 17:03

Психолог объяснила, как ментальное состояние влияет на вождение

Психолог Маремпольская: ментальное здоровья влияет на количество аварий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ментальное состояние влияет на уровень безаварийной езды, рассказала «Москве 24» клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. Она отметила, что тревожность во время вождения может быть дополнительным фактором риска.

В психике эмоция спаяна с мышлением, чем выше негативный фон, тем больше отключаются мозговые функции: память, внимание, мышление, восприятие, речь, — рассказала Маремпольская.

Психолог подчеркнула, что за рулем можно использовать простые техники саморегуляции. Она посоветовала следить за дыханием и пить больше воды.

Ранее терапевт Шота Каландия рассказал, что после приема психотропных, снотворных, противотревожных или антигистаминных препаратов нельзя водить машину — эти лекарства ухудшают скорость психомоторных реакций. По его словам, опасность потери концентрации также представляют некоторые обезболивающие средства.

Здоровье
психологи
тревожность
вождение
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