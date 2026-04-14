14 апреля 2026 в 10:56

Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину

Терапевт Каландия: после приема снотворных препаратов нельзя водить машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После приема психотропных, снотворных, противотревожных или антигистаминных препаратов нельзя водить машину — эти лекарства ухудшают скорость психомоторных реакций, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Шота Каландия. По его словам, опасность потери концентрации также представляют некоторые обезболивающие средства.

Антигистаминные препараты легко проникают в центральную нервную систему и вызывают выраженную сонливость, заторможенность, снижение внимания. Даже если вам кажется, что немного клонит в сон, за рулем это уже критично. Опасность также представляют и некоторые обезболивающие средства, особенно содержащие опиоидные компоненты, — подчеркнул Каландия.

Он также призвал воздержаться от вождения машины после приема комбинированных препаратов от простуды. Дело в том, что многие из них содержат антигистаминные компоненты и вещества, влияющие на центральную нервную систему.

Ранее профессор РАН Вадим Негребецкий заявил, что лекарственные средства не могут повлиять на развитие аутизма. Он отметил, что в данный момент взаимосвязь не доказана.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

