Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину Терапевт Каландия: после приема снотворных препаратов нельзя водить машину

После приема психотропных, снотворных, противотревожных или антигистаминных препаратов нельзя водить машину — эти лекарства ухудшают скорость психомоторных реакций, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Шота Каландия. По его словам, опасность потери концентрации также представляют некоторые обезболивающие средства.

Антигистаминные препараты легко проникают в центральную нервную систему и вызывают выраженную сонливость, заторможенность, снижение внимания. Даже если вам кажется, что немного клонит в сон, за рулем это уже критично. Опасность также представляют и некоторые обезболивающие средства, особенно содержащие опиоидные компоненты, — подчеркнул Каландия.

Он также призвал воздержаться от вождения машины после приема комбинированных препаратов от простуды. Дело в том, что многие из них содержат антигистаминные компоненты и вещества, влияющие на центральную нервную систему.

