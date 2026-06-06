Над Ленинградской областью сбиты десятки беспилотников ВСУ

Над Ленинградской областью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, сообщил на своей странице в МАКСе губернатор региона Александр Дрозденко. Опасность атаки дронов была объявлена в 03:59.

Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается, — пояснил политик.

Еще три беспилотных летательных аппарата уничтожены силами противовоздушной обороны под Москвой. Все три инцидента произошли в разных точках.

Всего российские силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Минобороны РФ информировало, что БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

До этого президент РФ Владимир Путин на панельной сессии ПМЭФ заметил, что России необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру. Он подчеркнул, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом. Также он подбодрил российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.