Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке КСИР нанес удар по базам США на Ближнем Востоке за атаку на острова Сирик и Кешм

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции. Атака стала ответом на обстрел американскими военными иранских островов.

В ответ на агрессию со стороны США против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет, — говорится в публикации.

Ранее телеканал СNN передавал, что Иран направил несколько ударных дронов в сторону Ормузского пролива, при этом американцы сбили три аппарата. БПЛА могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доказательств наличия планов у Ирана по созданию ядерного оружия нет. По его словам, изменить эту позицию Тегерана могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома добавил, что он принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.