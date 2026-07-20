Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля

Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля

В ночь на 20 июля над территорией России сбили почти 400 украинских беспилотников. Под Белгородом и Брянском в результате налета БПЛА погибли люди. В Подмосковье пострадали 10 человек, в том числе ребенок. ФСБ пресекла теракт против участника СВО на Ставрополье. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В период с 20:00 19 июля до 08:00 20 июля силы ПВО уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Более 35 беспилотников уничтожили за ночь над Таганрогом, Таганрогским заливом и семью районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский и Чертковский районы. Губернатор также отметил, что угроза атак БПЛА на Ростовскую область сохраняется.

ВСУ атаковали школу в поселке городского типа Приазовское Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий. В результате обстрела были повреждены остекление, двери, школьные автобусы и прилегающая территория. Обошлось без погибших и пострадавших.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона ночью летели более 400 вражеских беспилотников. По его словам, атака продолжалась с 20:30 вечера до пяти часов утра. Собянин сообщил, что силы ПВО нейтрализовали большую часть беспилотников на дальних подступах. Он также заявил, что на подлете к Москве были уничтожены 85 БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атаковали Подмосковье

В Подмосковье несколько частных домов получили повреждения в результате падения беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Наибольший ущерб был зафиксирован в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. По данным Воробьева, в Одинцово получили повреждения автомобиль и частное домовладение, пострадавших нет. В Подольске после падения БПЛА произошли возгорания, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.

По предварительным данным, один человек пострадал в Домодедово при возгорании частного дома. Еще один получил ранения на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставили в домодедовскую больницу, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Воробьев уточнил, что всего в результате налетов БПЛА прошедшей ночью в Московской области пострадали 10 человек, включая ребенка.

«Мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — написал он в Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам Воробьева, в Одинцовском округе 11-летней девочке диагностировали острую реакцию на стресс. Госпитализация ребенку не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Подмосковья, в результате которой пострадали люди, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в Московском регионе в ночь на 20 июля», — отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

Поздним вечером 19 июля пять человек, включая троих детей, получили ранения при взрыве беспилотника в поселке Разумное Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

«Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, получил акубаротравму», — сказано в сообщении.

Кроме того, двум женщинам поставили предварительный диагноз «акубаротравма». В поселке были повреждены два многоквартирных дома и девять автомобилей.

Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром мирный житель погиб при атаке беспилотника на промышленное предприятие в поселке Октябрьский Белгородского округа, еще четверо получили ранения, сообщил оперштаб. Один из пострадавших, доставленных в Октябрьскую районную больницу, находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.

Один человек погиб и 13 получили ранения в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. За прошедшие сутки над территорией региона были уничтожены 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнил он.

«Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах», — говорится в сообщении.

19 июля ВСУ атаковали машину МЧС в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, один спасатель погиб, четверо получили ранения. Еще один человек был убит в результате удара ВСУ по легковому автомобилю в Луганске.

Четыре мирных жителя пострадали при налете беспилотников на ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. В Кировском Шахтерского муниципального округа при атаке БПЛА на легковой автомобиль пострадала девушка 2008 года рождения. Кроме того, женщина 1984 года рождения получила ранения средней степени тяжести в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево.

В Курской области в период с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в результате ударов ВСУ погиб мирный житель, еще девять получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

«К огромной скорби, в деревне Малогнеушево Рыльского района во время атаки на магазин, где отдыхала молодежь, погиб 20-летний парень из Мурманска. Семь человек получили множественные осколочные ранения — среди них двое 17-летних юношей, 18-летний и 21-летний парни, 18- и 25-летние девушки, а также 38-летняя женщина. Всем оказана первая медицинская помощь», — сказал глава региона.

Кроме того, в селе Заолешенка Суджанского района был ранен 39-летний мужчина, в Рыльске пострадала 19-летняя девушка.

В Курской области 330 жителей приграничных районов остаются пропавшими без вести после вторжения ВСУ в регион, сообщил Хинштейн на полях межрегионального форума «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию». По его словам, власти региона продолжают работу по установлению судьбы каждого человека, связь с которым была потеряна.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как беспилотники ВСУ атаковали танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума

Беспилотники ВСУ атаковали гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщили в пресс-службе компании. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.

«Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1», — отметили в КТК.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана, эвакуировали на буксирах. Разлива топлива и его воспламенения не было допущено, подчеркнули в компании. Вскоре после происшествия КТК возобновил отгрузку нефти с терминала.

Ставрополец готовил теракт против участника специальной военной операции

Силовики предотвратили теракт против участника СВО в Ставропольском крае, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителем украинской спецслужбы.

«В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции», — отметили в ЦОС.

Выполняя задание куратора, мужчина провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и собирался изготовить взрывчатку для подрыва его автомобиля. У него было обнаружено средство связи, где содержалась переписка с заказчиками. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

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