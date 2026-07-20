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20 июля 2026 в 11:41

Спасатель погиб при атаке ВСУ на машину МЧС в ЛНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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ВСУ 19 июля атаковали машину МЧС в Луганской Народной Республике, написал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКСе. По его словам, один спасатель погиб, еще четверо получили ранения.

Вчера в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС, которая возвращалась после тушения пожара. Пострадали пять сотрудников МЧС, одного из них, к несчастью, не удалось спасти, — пояснил Пасечник.

Еще один человек погиб после удара ВСУ по легковушке в Луганске. Несколько атак пришлись на гражданский грузовик в Стаханове, Кременский муниципальный округ, жилой сектор Первомайска и гражданскую инфраструктуру еще нескольких округов. Два человека получили травмы.

Глава региона выразил соболезнования семье погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, украинская армия продолжает использовать террористические методы.

Ранее ВСУ ударили по школе в поселке городского типа Приазовское Запорожской области. Обошлось без погибших и пострадавших. Глава региона Евгений Балицкий отметил, что это была целенаправленная атака.

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