Пасечник раскрыл последствия атак ВСУ по ЛНР за сутки Пасечник: за сутки от атак ВСУ погибли три человека и пострадали еще семь

Украинские беспилотники унесли жизни трех человек и нанесли травмы еще семерым в ЛНР за сутки, написал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКСе. Часть ударов пришлась на дома, поликлинику и рынок.

За сутки украинские неонацисты атаковали республику, запуская БПЛА несколькими волнами. Системы ПВО и мобильные огневые группы противостояли вражеским ударам — сбито более 50 воздушных целей. Некоторым БПЛА удалось нанести удар, — заявил Пасечник.

По его словам, дроны атаковали легковушку около города Счастье. Водитель и двое пассажиров погибли. Одному человеку удалось выжить, но ему потребовалась срочная госпитализация. В том же месте пострадали водитель гражданского грузового автомобиля и еще несколько машин.

ВСУ также ударили по жилому дому в Белокуракинском муниципальном округе, по району поликлиники в Лисичанске и рынку в Кременной. Часть атак пришлась на гражданскую инфраструктуру в Стаханове, Красном Луче и Кременском муниципальном округе.

Ранее четверых священнослужителей из ЛНР внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Их обозвали «изменниками родины».