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18 июля 2026 в 14:01

«Решение найдено!»: в ЛНР нашли выход для жителей разрушенных домов

Разрушенные дома в приграничье ЛНР начнут признавать непригодными автоматически

Разрушенный дом в поселке Тошковка в ЛНР Разрушенный дом в поселке Тошковка в ЛНР Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
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В ЛНР утвердят список населенных пунктов, где из-за боевых действий невозможно провести техническое обследование домов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в МАКСе. По ее словам, дома в этих населенных пунктах будут автоматически признаваться непригодными для проживания.

Совместно с руководством ЛНР помогли восстановить права жителей приграничья на компенсацию за разрушенное жилье. <...> Мы направили официальный запрос главе ЛНР Леониду Пасечнику, и решение было найдено! Глава республики поручил утвердить список населенных пунктов, где из-за боевых действий невозможно техническое обследование, — говорится в сообщении.

Лантратова отметила, что проблема затронула около 20 населенных пунктов, где из-за обстрелов специалисты не могли провести обследование поврежденных домов. После обращения к Пасечнику необходимые изменения были закреплены в региональном постановлении.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские беспилотники унесли жизни трех человек и нанесли травмы еще семерым в ЛНР за сутки. Часть ударов пришлась на дома, поликлинику и рынок.

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Леонид Пасечник
ЛНР
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