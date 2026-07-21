Глава ФБР США задумался о поездке в Россию Politico: директор ФБР Кэш Пател может посетить Россию в середине октября

Директор ФБР Кэш Пател рассчитывает посетить Россию в середине октября, передает газета Politico. Издание сослалось на источник в американской администрации, который рассказал о возможной поездке главы ведомства.

Визит может пройти 14–15 октября, а маршрут Патела может включать Москву и Санкт-Петербург, отметили в источнике. Утверждается, что директор ФБР планирует посетить Россию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Уточняется, что визит состоялся 18 июля.

До этого стало известно: спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца августа. Точные даты визита неизвестны, уточнили в источнике.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва признательна американским переговорщикам за их конструктивные усилия в урегулировании на Украине. Он добавил, что контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.