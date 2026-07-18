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18 июля 2026 в 11:02

Глава МИД КНДР посетит Россию по приглашению Лаврова

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибудет в Россию с визитом 18 июля

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи Глава МИД КНДР Цой Сон Хи Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщили в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что визит состоится 18 июля.

По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия выразила обеспокоенность из-за усиления военного сотрудничества Южной Кореи с НАТО по итогам встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о недопустимости превращения Сеула в участника перевооружения Альянса.

Между тем депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что препятствий для развития отношений между Россией и Азербайджаном на данный момент нет. По его словам, встреча глав МИД двух стран в Москве в рамках ежегодных консультаций стала важным событием, которое свидетельствует о политической воле Москвы и Баку к развитию сотрудничества.

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