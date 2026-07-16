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16 июля 2026 в 19:27

МИД России обратился к Южной Корее из-за сближения с НАТО

МИД России предупредил Южную Корею о недопустимости сближения с НАТО

Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением военного сотрудничества Республики Корея с НАТО, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с послом Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ. Российская сторона также заявила о недопустимости превращения Сеула в соучастника перевооружения Альянса.

С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются в том числе практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России, — сказано в сообщении.

Ранее в МИД также заявляли, что непрекращающаяся военная активность Республики Корея и США вблизи границ КНДР вызывает у Москвы озабоченность. В ведомстве призвали Сеул отказаться от политики давления на Пхеньян и продемонстрировать стремление к миру.

До этого сообщалось, что Южная Корея превратилась в одного из самых динамично растущих поставщиков вооружений на фоне пересмотра европейскими государствами своих связей с США. Уход Вашингтона с мировой арены вооружений создал благоприятные условия для корейских производителей.

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