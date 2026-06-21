В Европе нашли страну, которая подвинула США в вопросе поставки вооружения

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21 июня 2026 в 07:07

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Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Южная Корея превратилась в одного из самых динамично растущих поставщиков вооружений на фоне пересмотра европейскими государствами своих связей с США, сообщает Politico. Уход Вашингтона с мировой арены вооружений создал благоприятные условия для корейских производителей.

По словам аналитиков, резкие высказывания американского президента Дональда Трампа заставили союзников усомниться в надежности Вашингтона в кризисные моменты. К этому также добавили обострение конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне европейские страны стали активно закупать оружие у Южной Кореи. Издание отмечает, рост влияния Сеула как поставщика во многом обусловлен продажами вооружений Польше.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что Южная Корея планирует создать систему обнаружения и поражения угроз на базе искусственного интеллекта. В частности, по словам главы ведомства, Сеул намерен развивать армию с опорой на современные технологии и беспилотные системы.

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вооружения
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