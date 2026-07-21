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21 июля 2026 в 05:45

Врач ответил, почему категорически нельзя терпеть острую боль в животе

Врач Денишев: если терпеть острую боль в животе, может произойти некроз тканей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительное игнорирование сильной боли в животе может привести к некрозу тканей, заявил NEWS.ru ассистент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев. Он пояснил, что воспаления в брюшной полости чреваты отеком и, как следствие, ишемией.

В моей практике были сотни случаев, когда пациент после операции в палате реанимации говорил одну и ту же фразу: «Я думал, это просто отравление, решил потерпеть до утра». С точки зрения хирургии ожидание при острой абдоминальной боли — это единственное решение, которое гарантированно ухудшает прогноз. Когда в брюшной полости начинается воспаление, организм запускает мощнейший сосудистый ответ. В зону поражения устремляется огромный объем крови, чтобы доставить лейкоциты. Возникают отек и ишемия. Без кислорода клетка гибнет за пять — семь минут. Если в 22:00 у вас был просто воспаленный червеобразный отросток, то к 04:00 утра это уже гангренозный аппендицит — мертвая ткань внутри вас, — предупредил Денишев.

Он подчеркнул, что кишечная непроходимость заслуживает особого внимания. По словам врача, это состояние возникает, когда спайка или опухоль блокируют просвет кишки. Специалист пояснил, что петля кишечника выше места закупорки значительно увеличивается в размерах из-за скопления газов и жидкости.

Если вы терпите до утра, стенка раздутой петли кишечника истончается, как бумага. Внутрикишечное давление растет, и в какой-то момент оно просто «пробивает» стенку. Вся агрессивная микрофлора попадает в стерильную брюшную полость. Это называется каловым перитонитом — состояние с летальностью до 70%, даже в современных клиниках. Я часто слышу: «Доктор, мне стало легче к ночи, я успокоился и уснул. А утром проснулся — еле дышу». Это классический сценарий некроза. Когда нервные окончания в органе полностью разрушены, боль действительно стихает. Но в этот момент токсины из погибшего органа уже всасываются в кровь, — заключил Денишев.

Ранее врач Елена Павлова заявила, что сон в позе эмбриона, которую многие считают комфортной, может вызывать головные боли и изжогу. По ее словам, такая привычка со временем негативно влияет на позвоночник и внутренние органы, нарушая естественные процессы восстановления.

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Врач ответил, почему категорически нельзя терпеть острую боль в животе
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