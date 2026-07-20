Не выбрасывайте черенки зря: летний прием помогает быстро нарастить корни

Лето — отличное время для размножения многих растений черенками. Теплая почва, длинный световой день и активный рост побегов помогают быстрее получить новые саженцы. Главное — правильно подготовить посадочный материал.

Для укоренения берут черенок длиной 12–15 см с 2–3 междоузлиями. Нижний срез делают косым под почкой, верхний — ровным чуть выше почки. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину, а бутоны и цветы обязательно убирают.

Перед посадкой черенки замачивают на 8–12 часов в растворе из 1 литра воды и 5 капель алоэ. Затем их высаживают в легкий грунт из 2 частей земли, 1 части песка и 1 части перегноя. Для лучшего укоренения создают мини-парник из банки или пластиковой бутылки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что летние черенки приживаются быстрее при правильном уходе. Дополнительно не забывайте регулярно проветривать мини-тепличку и поддерживать умеренную влажность почвы.

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