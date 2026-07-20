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20 июля 2026 в 16:03

Терапевт раскрыла, от каких болезней чаще всего страдают водители летом

Терапевт Каткаева: летом у водителей нередко происходит обострение гастрита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В летний период у водителей нередко диагностируют обострение гастрита — все из-за легких перекусов вместо полноценных приемов пищи и злоупотребления газировкой на голодный желудок, предупредила в беседе с «Авто Mail» терапевт Гиляна Каткаева. Она подчеркнула, что другой нередкой проблемой в знойные дни считается повышение артериального давления.

При повышении температуры происходит перераспределение кровотока, что дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, вызывая повышение артериального давления и нарушения ритма сердца. Со стороны желудочно-кишечного тракта у водителей чаще всего возникает обострение гастрита. Связано это с тем, что они нередко обходятся легкими перекусами и пьют охлажденные газированные напитки на голодный желудок, — отметила Каткаева.

Кроме того, при прямом потоке холодного ветра в лицо или тело не исключены локальные воспаления, например миозит или невралгия. А переохлаждение под кондиционером чревато отитом, синуситом и даже пневмонией. Если же водитель забывает соблюдать питьевой режим и вовремя разминать тело, ему грозят обезвоживание и варикозное расширение вен.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что в жаркую погоду лучше отказаться от кофе, так как этот напиток не утолит жажду. Он подчеркнул, что лучше всего помогает восполнить баланс вода.

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