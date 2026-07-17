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17 июля 2026 в 06:30

Врач объяснила, почему опасно спать в позе эмбриона

Врач Павлова: сон в позе эмбриона вызывает головные боли и изжогу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сон в позе эмбриона, которую многие считают самой уютной, на самом деле может вызывать головные боли и изжогу, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, эта привычка со временем превращается в серьезную угрозу для позвоночника и внутренних органов, нарушая естественные процессы восстановления организма.

Поза эмбриона — любимая для многих, так как, свернувшись клубочком, мы подсознательно получаем защиту и уют. Но если проводить так каждую ночь, привычка превращается в ортопедическую мину замедленного действия. Первый удар принимает позвоночник, так как в таком положении постепенно исчезают естественные изгибы, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Головные боли по утрам — частый спутник этой позы. Пережатые сосуды шеи и спазмированные мышцы ухудшают кровоток, мозг недополучает кислород, и вы просыпаетесь разбитыми. Сильное сгибание тела также сдавливает желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод, поэтому утренняя изжога и кислый привкус во рту могут стать системой, — пояснила Павлова.

Она добавила, что хронический мышечный дискомфорт не дает мозгу провалиться в глубокие фазы восстановления, истощая нервную систему. По словам врача, поза эмбриона может провоцировать появление ранних морщин, так как грудь и шея сдавливаются, кожа заламывается. Однако специалист подчеркнула, что привычка спать клубочком облегчает храп, улучшает венозный отток при варикозе и дарит психологический комфорт.

Ранее сомнолог Борис Яковлев рассказал, что постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета. По его словам, даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца.

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