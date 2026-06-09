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09 июня 2026 в 13:15

Сомнолог назвал смертельную опасность сна при включенном свете

Сомнолог Яковлев: сон при свете повышает риск развития сахарного диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» сомнолог Борис Яковлев. Он отметил, что даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца. Через закрытые веки особые клетки сетчатки улавливают свет и посылают сигнал в мозг — в центр, управляющий биологическими часами. Ночной свет этот центр ошибочно принимает за утро и блокирует выработку мелатонина — гормона сна.

Мелатонин — не только снотворное. Это многозадачный регулятор: он отвечает за глубину сна, помогает контролировать чувствительность клеток к инсулину, обладает антиоксидантным действием, участвует в работе иммунитета. Когда его уровень снижается из-за ночного света, страдают все эти процессы. Особенно уязвимы дети, у которых биоритмы только формируются, и пожилые люди, у которых выработка мелатонина физиологически снижена. У этих групп ночной свет может усиливать проблемы с засыпанием и качеством сна особенно заметно, — отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что крупное исследование с участием молодых добровольцев показало: всего одна ночь сна при освещении в 100 люкс (как от обычной потолочной лампы) приводит к ухудшению чувствительности тканей к инсулину уже на следующее утро. А анализ данных британского биобанка, охвативший 85 тыс. человек, выявил, что каждые дополнительные 10 люкс ночного освещения повышают риск развития сахарного диабета второго типа на 30%. К тому же ночное освещение увеличивает вероятность артериальной гипертензии.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что ограничения на использование гаджетов перед сном помогут улучшить качество отдыха у подростков. Кроме того, по его словам, детям важно устанавливать определенный режим для покоя и пробуждения.

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