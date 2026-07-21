Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август

Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август

Начало августа обещает Москве новую волну жары. Какая будет погода в конце июля, чего ждать в Москве и Санкт-Петербурге, когда будет плюс 30 градусов?

Какая погода пришла в Москву к 21 июля

Ночь на 21 июля в Москве стала самой жаркой с начала лета 2026 года, сообщают синоптики: минимальная температура на метеорологической станции ВДНХ составила плюс 19,2 градуса. Синоптик Татьяна Позднякова прогнозирует, что предстоящая ночь ожидается такой же теплой.

Между тем в Москве и области с утра начались дожди, которые в ближайшие часы должны развиться в грозу, за сутки выпадет около 3,6 мм осадков, прогнозирует Foreca. При этом атмосферный фронт собьет жару, но не приведет к резкому похолоданию, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица окажется на пути атмосферного фронта, который вызовет в регионе уплотнение облачности и кратковременные дожди. Местами прогремят локальные грозы. Температура воздуха — плюс 24–26 градусов, по области — до плюс 27. Атмосферное давление будет падать. В среду местами кратковременные дожди, ночью плюс 16–18, днем плюс 24–26 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будут идти дожди в Москве, чего ждать от погоды в августе 2026 года

Основная порция дождей придет в Москву в выходные и в начале следующей недели. К этому времени в столице и области похолодает, ночью температура может падать до плюс 15 градусов.

Настоящий ливень начнется в пятницу, 24 июля. По прогнозу Foreca, до середины следующей недели на Москву обрушится более 50 мм осадков (больше половины месячной нормы за пять дней). Только в последних числах июля грозы начнут стихать, а температура постепенно вновь вырастет выше плюс 25 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», к 29 июля температура воздуха в Москве вновь вырастет до плюс 29 градусов. На рубеже двух месяцев на несколько дней рассеется облачность, и к 2 августа температура в столице должна подняться до плюс 30 градусов. Ожидаются также «тропические ночи»: несмотря на непогоду, температура в столице может достигать плюс 20.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, как закончится июль

21 июля через Санкт-Петербург проходит атмосферный фронт. День станет самым холодным с начала июля, указывает Леус, температура не поднимается выше плюс 16 градусов, в Северной столице дождливо и холодно.

«Северная периферия циклонического вихря принесет дожди, местами ливневого характера. Температура воздуха — плюс 15–17 градусов, в Ленобласти — до плюс 18. Атмосферное давление будет падать. В среду кратковременные дожди, ночью плюс 12–14, днем плюс 18–20», — прогнозирует Леус.

Мощных ливней в Санкт-Петербурге не прогнозируется, однако до конца недели погода останется прохладной. Только в выходные ожидается новое потепление (до плюс 25 градусов к понедельнику), однако новая гроза 28 июля собьет температуру и принесет 6 мм осадков.

В целом, дожди в Петербурге будут продолжаться до конца месяца.

Начало августа не принесет в Петербург значительных погодных изменений: ожидается новый «провал» температуры, днем 2 августа может похолодать до плюс 16 градусов, вероятны ливни и холодные ночи.

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