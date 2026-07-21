Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2026 года

Сегодня 202-й день 2026 года, 21 июля. Восточные христиане празднуют день обретения иконы Казанской Божией Матери, славяне отмечали Зажинки. Также сегодня день перетягивания каната, переучета и вредной еды. Расскажем об этом подробнее, а также узнаем, какие еще праздники приходятся на 21 июля 2026 года.
21 июля — праздник обретения иконы Казанской Божией Матери в России
Церковь в России 21 июля отмечает праздник обретения лика Божией Матери в Казани. Икона была найдена в 1579 году на пепелище, которое осталось после масштабного летнего пожара. Согласно легенде, Богоматерь несколько раз являлась во сне маленькой Матрене и указывала, где отыскать икону. Когда об этом стало известно служителям церкви, они вместе с девочкой отправились на пожарище, и там, где она указала, стали искать святыню. Однако найти кипарисовую доску с изображением Девы Марии и Иисуса смогла только сама девочка. Икона, завернутая в плотную шерстяную ткань, находилась на глубине около метра под слоем пепла и совершенно не пострадала от огня.
Когда весть о чудесном обретении дошла до Ивана Грозного, он повелел поставить на месте чудесного обретения иконы монашескую обитель. Сегодня она известна как Богородицкий девичий монастырь.
Зажинки, металлурги, еда — какие праздники отмечаются 21 июля по всему свету
- Крестьяне на Руси 21 июля отмечали Зажинки. В этот день убирать урожай начинали повсеместно. В поле выходили до того, как взойдет солнце, а отдохнуть первый раз за день можно было только тогда, когда будет сжат 9-й сноп.
- 21 июля станет праздником и, возможно, очередной головной болью для тех, кто отвечает за переучет в различных компаниях. Впрочем, в День переучета саму скучную процедуру можно и не производить, главное — отпраздновать. А начать кропотливую работу можно и завтра.
- В странах Запада и в России, которая переняла многие их традиции, 21 июля 2026 года отметят День мусорной еды. На английском это название звучит более презентабельно — junk food. Впрочем, смысл от этого не меняется. К этой категории можно причислить большую часть снеков, уличную еду, а также всю продукцию фастфуда. Эта пища обладает очень высокой калорийностью, практически не содержит полезных веществ, плохо усваивается и при злоупотреблении приводит к ожирению, болезням ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Впрочем, раз в год съесть один гамбургер все же можно.
- Ну а чтобы сжечь лишние калории, полученные из вредной еды, можно принять участие в праздновании Дня по перетягиванию каната. Командная работа и физические усилия помогут поднять настроение и не беспокоиться о появлении лишнего веса.
Памятные праздники и исторические события, которые вспоминают 21 июля 2026 года
21 июля 2026 года можно отметить еще ряд праздников и событий, которые происходили в разные годы на протяжении всей истории человечества.
365 год — из-за землетрясения на Фаросе произошло частичное обрушение Александрийского маяка, который считается одним из семи чудес света. Развалины маяка простояли еще более тысячелетия, после чего были окончательно разрушены новым катаклизмом в конце XIV века.
1542 год — для борьбы с протестантами Католическая церковь создала Римскую инквизицию.
1610 год — на борту кораблей Голландской Ост-Индской компании в Европу из Макао была привезена первая партия чая.
1613 год — в Успенском соборе Кремля на царство был венчан основатель династии Романовых — царь Михаил Федорович.
1883 год — начал работу первый содовый завод в России, расположенный в Березниках под Пермью. Предприятие работает до сих пор и является одним из ведущих производителей кальцинированной соды.
1969 год — впервые в истории на поверхность Луны ступил человек — им стал американский астронавт Нил Армстронг.
1983 год — на Южном полюсе Земли была официально задокументирована самая низкая температура за весь период наблюдения за погодой — минус 89,2 градуса Цельсия.
2007 год — на прилавках книжных магазинов в англоязычных странах появилась последняя книга о мальчике, который выжил, — «Гарри Поттер и Дары Смерти».
В этот день появились на свет:
1620 год — французский физик и священнослужитель, который первым в мире рассчитал размеры планеты Земля, Жан Пикар.
1816 год — британский предприниматель и журналист, создавший крупнейшее в мире информагентство Reuters, Пол Джулиус Рейтер.
1899 год — американский писатель, автор произведений «Старик и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест Хемингуэй.
1925 год — советский актер, известный по фильмам «Гараж», «Неуловимые мстители», «Дни Турбиных», «Красное и черное», Глеб Стриженов.
1948 год — российский сатирик, писатель, артист Михаил Задорнов.
1951 год — американский актер, известный ролями в лентах «Двухсотлетний человек», «Умница Уилл Хантинг», «Миссис Даутфайр», Робин Уильямс.
1971 год — французская актриса и певица Шарлотта Генсбур.
Также в этот день мир покинули:
1796 год — выдающийся поэт Шотландии Роберт Бернс.
1970 год — советский археолог, антрополог и скульптор, первым в мире разработавший метод восстановления внешности по костям черепа, автор первых реконструкций внешности Ивана Грозного, князя Андрея Боголюбского, Тамерлана, Ярослава Мудрого, а также взрослого неандертальца из грота Ля Шапель-о-Сен и подростка из пещеры Тешик-Таш Михаил Герасимов.
1998 год — первый астронавт США и второй человек в космосе, один из дюжины астронавтов, побывавших на Луне, Алан Шепард.
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