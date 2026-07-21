Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2026 года

Сегодня 202-й день 2026 года, 21 июля. Восточные христиане празднуют день обретения иконы Казанской Божией Матери, славяне отмечали Зажинки. Также сегодня день перетягивания каната, переучета и вредной еды. Расскажем об этом подробнее, а также узнаем, какие еще праздники приходятся на 21 июля 2026 года.

21 июля — праздник обретения иконы Казанской Божией Матери в России

Церковь в России 21 июля отмечает праздник обретения лика Божией Матери в Казани. Икона была найдена в 1579 году на пепелище, которое осталось после масштабного летнего пожара. Согласно легенде, Богоматерь несколько раз являлась во сне маленькой Матрене и указывала, где отыскать икону. Когда об этом стало известно служителям церкви, они вместе с девочкой отправились на пожарище, и там, где она указала, стали искать святыню. Однако найти кипарисовую доску с изображением Девы Марии и Иисуса смогла только сама девочка. Икона, завернутая в плотную шерстяную ткань, находилась на глубине около метра под слоем пепла и совершенно не пострадала от огня.

Когда весть о чудесном обретении дошла до Ивана Грозного, он повелел поставить на месте чудесного обретения иконы монашескую обитель. Сегодня она известна как Богородицкий девичий монастырь.

Церковные праздники 21 июля Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ РИА Новости

Зажинки, металлурги, еда — какие праздники отмечаются 21 июля по всему свету

Крестьяне на Руси 21 июля отмечали Зажинки. В этот день убирать урожай начинали повсеместно. В поле выходили до того, как взойдет солнце, а отдохнуть первый раз за день можно было только тогда, когда будет сжат 9-й сноп.

21 июля станет праздником и, возможно, очередной головной болью для тех, кто отвечает за переучет в различных компаниях. Впрочем, в День переучета саму скучную процедуру можно и не производить, главное — отпраздновать. А начать кропотливую работу можно и завтра.

В странах Запада и в России, которая переняла многие их традиции, 21 июля 2026 года отметят День мусорной еды. На английском это название звучит более презентабельно — junk food. Впрочем, смысл от этого не меняется. К этой категории можно причислить большую часть снеков, уличную еду, а также всю продукцию фастфуда. Эта пища обладает очень высокой калорийностью, практически не содержит полезных веществ, плохо усваивается и при злоупотреблении приводит к ожирению, болезням ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Впрочем, раз в год съесть один гамбургер все же можно.

Ну а чтобы сжечь лишние калории, полученные из вредной еды, можно принять участие в праздновании Дня по перетягиванию каната. Командная работа и физические усилия помогут поднять настроение и не беспокоиться о появлении лишнего веса.

Праздники 21 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные праздники и исторические события, которые вспоминают 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года можно отметить еще ряд праздников и событий, которые происходили в разные годы на протяжении всей истории человечества.

365 год — из-за землетрясения на Фаросе произошло частичное обрушение Александрийского маяка, который считается одним из семи чудес света. Развалины маяка простояли еще более тысячелетия, после чего были окончательно разрушены новым катаклизмом в конце XIV века.

1542 год — для борьбы с протестантами Католическая церковь создала Римскую инквизицию.

1610 год — на борту кораблей Голландской Ост-Индской компании в Европу из Макао была привезена первая партия чая.

1613 год — в Успенском соборе Кремля на царство был венчан основатель династии Романовых — царь Михаил Федорович.

1883 год — начал работу первый содовый завод в России, расположенный в Березниках под Пермью. Предприятие работает до сих пор и является одним из ведущих производителей кальцинированной соды.

1969 год — впервые в истории на поверхность Луны ступил человек — им стал американский астронавт Нил Армстронг.

Важные даты 21 июля Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global look Press

1983 год — на Южном полюсе Земли была официально задокументирована самая низкая температура за весь период наблюдения за погодой — минус 89,2 градуса Цельсия.

2007 год — на прилавках книжных магазинов в англоязычных странах появилась последняя книга о мальчике, который выжил, — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В этот день появились на свет:

1620 год — французский физик и священнослужитель, который первым в мире рассчитал размеры планеты Земля, Жан Пикар.

1816 год — британский предприниматель и журналист, создавший крупнейшее в мире информагентство Reuters, Пол Джулиус Рейтер.

1899 год — американский писатель, автор произведений «Старик и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест Хемингуэй.

1925 год — советский актер, известный по фильмам «Гараж», «Неуловимые мстители», «Дни Турбиных», «Красное и черное», Глеб Стриженов.

1948 год — российский сатирик, писатель, артист Михаил Задорнов.

Дни рождения 21 июля Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

1951 год — американский актер, известный ролями в лентах «Двухсотлетний человек», «Умница Уилл Хантинг», «Миссис Даутфайр», Робин Уильямс.

1971 год — французская актриса и певица Шарлотта Генсбур.

Также в этот день мир покинули:

1796 год — выдающийся поэт Шотландии Роберт Бернс.

1970 год — советский археолог, антрополог и скульптор, первым в мире разработавший метод восстановления внешности по костям черепа, автор первых реконструкций внешности Ивана Грозного, князя Андрея Боголюбского, Тамерлана, Ярослава Мудрого, а также взрослого неандертальца из грота Ля Шапель-о-Сен и подростка из пещеры Тешик-Таш Михаил Герасимов.

1998 год — первый астронавт США и второй человек в космосе, один из дюжины астронавтов, побывавших на Луне, Алан Шепард.

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