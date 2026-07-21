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21 июля 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 21 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости
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Сегодня 202-й день 2026 года, 21 июля. Восточные христиане празднуют день обретения иконы Казанской Божией Матери, славяне отмечали Зажинки. Также сегодня день перетягивания каната, переучета и вредной еды. Расскажем об этом подробнее, а также узнаем, какие еще праздники приходятся на 21 июля 2026 года.

21 июля — праздник обретения иконы Казанской Божией Матери в России

Церковь в России 21 июля отмечает праздник обретения лика Божией Матери в Казани. Икона была найдена в 1579 году на пепелище, которое осталось после масштабного летнего пожара. Согласно легенде, Богоматерь несколько раз являлась во сне маленькой Матрене и указывала, где отыскать икону. Когда об этом стало известно служителям церкви, они вместе с девочкой отправились на пожарище, и там, где она указала, стали искать святыню. Однако найти кипарисовую доску с изображением Девы Марии и Иисуса смогла только сама девочка. Икона, завернутая в плотную шерстяную ткань, находилась на глубине около метра под слоем пепла и совершенно не пострадала от огня.

Когда весть о чудесном обретении дошла до Ивана Грозного, он повелел поставить на месте чудесного обретения иконы монашескую обитель. Сегодня она известна как Богородицкий девичий монастырь.

Церковные праздники 21 июля Церковные праздники 21 июля Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ РИА Новости

Зажинки, металлурги, еда — какие праздники отмечаются 21 июля по всему свету

  • Крестьяне на Руси 21 июля отмечали Зажинки. В этот день убирать урожай начинали повсеместно. В поле выходили до того, как взойдет солнце, а отдохнуть первый раз за день можно было только тогда, когда будет сжат 9-й сноп.
  • 21 июля станет праздником и, возможно, очередной головной болью для тех, кто отвечает за переучет в различных компаниях. Впрочем, в День переучета саму скучную процедуру можно и не производить, главное — отпраздновать. А начать кропотливую работу можно и завтра.
  • В странах Запада и в России, которая переняла многие их традиции, 21 июля 2026 года отметят День мусорной еды. На английском это название звучит более презентабельно — junk food. Впрочем, смысл от этого не меняется. К этой категории можно причислить большую часть снеков, уличную еду, а также всю продукцию фастфуда. Эта пища обладает очень высокой калорийностью, практически не содержит полезных веществ, плохо усваивается и при злоупотреблении приводит к ожирению, болезням ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Впрочем, раз в год съесть один гамбургер все же можно.
  • Ну а чтобы сжечь лишние калории, полученные из вредной еды, можно принять участие в праздновании Дня по перетягиванию каната. Командная работа и физические усилия помогут поднять настроение и не беспокоиться о появлении лишнего веса.

Праздники 21 июля Праздники 21 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Памятные праздники и исторические события, которые вспоминают 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года можно отметить еще ряд праздников и событий, которые происходили в разные годы на протяжении всей истории человечества.

365 год — из-за землетрясения на Фаросе произошло частичное обрушение Александрийского маяка, который считается одним из семи чудес света. Развалины маяка простояли еще более тысячелетия, после чего были окончательно разрушены новым катаклизмом в конце XIV века.

1542 год — для борьбы с протестантами Католическая церковь создала Римскую инквизицию.

1610 год — на борту кораблей Голландской Ост-Индской компании в Европу из Макао была привезена первая партия чая.

1613 год — в Успенском соборе Кремля на царство был венчан основатель династии Романовых — царь Михаил Федорович.

1883 год — начал работу первый содовый завод в России, расположенный в Березниках под Пермью. Предприятие работает до сих пор и является одним из ведущих производителей кальцинированной соды.

1969 год — впервые в истории на поверхность Луны ступил человек — им стал американский астронавт Нил Армстронг.

Важные даты 21 июля Важные даты 21 июля Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global look Press

1983 год — на Южном полюсе Земли была официально задокументирована самая низкая температура за весь период наблюдения за погодой — минус 89,2 градуса Цельсия.

2007 год — на прилавках книжных магазинов в англоязычных странах появилась последняя книга о мальчике, который выжил, — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В этот день появились на свет:

1620 год — французский физик и священнослужитель, который первым в мире рассчитал размеры планеты Земля, Жан Пикар.

1816 год — британский предприниматель и журналист, создавший крупнейшее в мире информагентство Reuters, Пол Джулиус Рейтер.

1899 год — американский писатель, автор произведений «Старик и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест Хемингуэй.

1925 год — советский актер, известный по фильмам «Гараж», «Неуловимые мстители», «Дни Турбиных», «Красное и черное», Глеб Стриженов.

1948 год — российский сатирик, писатель, артист Михаил Задорнов.

Дни рождения 21 июля Дни рождения 21 июля Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

1951 год — американский актер, известный ролями в лентах «Двухсотлетний человек», «Умница Уилл Хантинг», «Миссис Даутфайр», Робин Уильямс.

1971 год — французская актриса и певица Шарлотта Генсбур.

Также в этот день мир покинули:

1796 год — выдающийся поэт Шотландии Роберт Бернс.

1970 год — советский археолог, антрополог и скульптор, первым в мире разработавший метод восстановления внешности по костям черепа, автор первых реконструкций внешности Ивана Грозного, князя Андрея Боголюбского, Тамерлана, Ярослава Мудрого, а также взрослого неандертальца из грота Ля Шапель-о-Сен и подростка из пещеры Тешик-Таш Михаил Герасимов.

1998 год — первый астронавт США и второй человек в космосе, один из дюжины астронавтов, побывавших на Луне, Алан Шепард.

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