Летние дни дарят православным христианам особенные, наполненные глубоким духовным смыслом праздники, укрепляющие веру и объединяющие миллионы людей. Казанская икона Божией Матери, которую мы чествуем 21 июля, занимает центральное место в церковном годовом круге, поскольку данный лик почитается главным щитом и заступником родной земли. Для верующего человека это не просто историческая веха, а духовная возможность соприкоснуться с милосердием Царицы Небесной. Мы подробно расскажем, как скромная находка среди углей изменила судьбу державы и какое значение имеет Казанская икона в истории России. А также в чем сокрыто глубокое значение Казанской иконы, чудеса которой известны всему миру, и какова история обретения Казанской иконы на самом деле.

1579 год: пожар в Казани и явление Богородицы девочке Матроне

События, положившие начало прославлению святыни, развернулись в весьма непростой для региона период. В 1579 году, спустя всего 27 лет после присоединения Казани к Русскому царству, страшное огненное бедствие уничтожило целые городские кварталы. Пожар обратил в пепел множество жилых домов, и именно в эти тяжелые дни произошло чудо, навсегда изменившее народную жизнь: случилось явление Казанской иконы, и 1579 год стал отправной точкой для ее повсеместного почитания.

Девятилетней стрелецкой дочери Матроне во сне явилась Пречистая Дева. Божия Матерь указала ребенку конкретное место на пожарище, где под слоем золы покоился Ее лик. Взрослые далеко не сразу поверили словам маленькой девочки, посчитав рассказ обычным детским сновидением. Однако сон о явлении Казанской иконы в 1579 году повторился трижды, и Небесная Покровительница строго велела исполнить Ее волю. В итоге мать Матроны обратилась к духовенству, побудив начать раскопки на пепелище.

21 июля — явление Казанской иконы Божией Матери: история обретения и чудеса Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как была найдена икона и построен первый храм

Маленькая Матрона самостоятельно взяла инструмент и принялась копать в указанной точке. На глубине чуть более метра, бережно завернутый в кусок ветхого сукна, показался святой лик. Удивительно, но изображение Богородицы и Младенца Христа светилось яркими красками, словно живописец только что окончил свой труд. Пламя и сырая земля никак не повредили красочный слой. Весть о чудесном событии мгновенно разлетелась по окрестностям, собрав толпы молящихся.

Дальнейшая история обретения Казанской иконы ознаменовалась торжественным религиозным шествием. Обретенный образ с великими почестями перенесли в близлежащую церковь, а затем в кафедральный собор. Прямо во время этого крестного хода обрели зрение двое местных слепцов — Иосиф и Никита, что послужило первым официальным свидетельством благодатной помощи. Государь Иван Грозный, пораженный случившимся, повелел основать на месте находки женскую обитель, где первой послушницей стала сама Матрона. Позже в память о небесном покровительстве был возведен и величественный храм Казанской иконы в Москве на Красной площади.

Значение Казанской иконы для России

Казанская икона в истории России заняла поистине уникальное, спасительное место. Этот святой лик превратился в символ народного единения, стойкости и преодоления тяжелейших государственных кризисов. Древняя Казанская икона, значение и чудеса которой навеки вписаны в летописи, не раз вызволяла страну из смертельной опасности:

в 1612 году: в эпоху Смутного времени нижегородские ополченцы под предводительством Минина и Пожарского взяли чудотворный список в поход на захваченную столицу. Перед финальной битвой русские воины соблюдали строгий пост и молились перед ликом, после чего Москва была полностью очищена от польских интервентов;

в 1709 году: накануне знаменитой Полтавской битвы император Петр Первый на коленях просил образ о даровании победы над шведским войском;

Казанская икона в истории России стала надежным духовным щитом. Так, в 1812 году великий полководец Михаил Кутузов молился святыне перед отбытием к действующим войскам, а первая крупная победа над армией Наполеона под Вязьмой была одержана как раз в день чествования Казанского лика.

Как была найдена икона и построен первый храм Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Чудеса, совершаемые от Казанского образа

С момента своего чудесного появления история обретения Казанской иконы сопровождалась непрестанными знамениями исцелений. Церковные хроники и воспоминания очевидцев доказывают, что небесная помощь посылается каждому, кто приходит с чистыми помыслами. Христиане бережно хранят эти предания, передавая их своим детям.

Среди наиболее явных примеров проявления небесной милости выделяют следующие:

возвращение зрения: исторически сложилось, что самые первые знамения были связаны с исцелением незрячих. С тех пор тысячи паломников обрели облегчение при глазных недугах;

утешение в душевных скорбях: искреннее предстояние перед образом помогает вернуть внутренний мир людям, страдающим от уныния, депрессивных состояний и тяжелых жизненных потрясений;

защита Отечества: лик Богородицы многократно становился невидимой преградой для врагов, сберегая жизни солдат и мирного населения.

О чем молятся перед Казанской иконой

Казанский лик Богородицы в православной традиции именуют Путеводительницей. Если вы хотите понять, о чем молятся Казанской иконе, то она помогает верующему отыскать верную дорогу в жизни, принять судьбоносное решение и защититься от роковых ошибок. К ней спешат в периоды тяжелых кризисов, когда собственные человеческие силы находятся на исходе.

Православные христиане хорошо знают, о чем молятся Казанской иконе в своих повседневных нуждах:

о благословении семейного союза — данным образом родители традиционно напутствуют молодоженов. Считается, что брак, начатый под покровом Казанского лика, будет отличаться крепостью и взаимным уважением;

о защите подрастающего поколения: матери просят Пречистую Деву уберечь детей от болезней, опасных соблазнов, аварий и даровать успехи в учении;

о водворении мира в доме: к Заступнице обращаются при затяжных раздорах, конфликтах между родственниками или при угрозе распада семьи.

21 июля — явление Казанской иконы Божией Матери: история и чудеса Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почитание иконы сегодня: празднование 21 июля и 4 ноября

Русская православная церковь установила два дня в году для торжественного прославления этой святыни. Казанская икона Божией Матери почитается 21 июля в память о ее чудесном обретении на казанском пепелище. Это радостный летний праздник, наполненный светом. Второе празднование совершается 4 ноября в знак признательности за избавление Москвы от интервентов в 1612 году, что совпадает с Днем народного единства.

В наши дни в любом православном храме можно встретить список этого чудотворного лика. Главный храм Казанской иконы в Москве на Красной площади ежедневно посещают сотни верующих, стремящихся приложиться к святыне. Посещение церковной службы 21 июля — прекрасная возможность для каждого человека отринуть суету, принять участие в таинствах и поблагодарить Богородицу за Ее материнский покров.

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