Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:17

Намоленное место в храме: как его узнать и почувствовать

Намоленное место в храме: как его узнать и почувствовать Намоленное место в храме: как его узнать и почувствовать Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В народе выражение «намоленное место» давно стало почти осязаемым понятием. Так называют пространство, где годами, а порой и столетиями звучала искренняя молитва. Считается, что такие места словно впитали в себя человеческую просьбу, благодарность и покаяние.

Существуют ли намоленные места на самом деле? В церковной традиции нет особого термина с таким статусом, но есть понимание духовной памяти пространства. Алтарь, древние иконы, мощи святых, старинные монастыри — все это локации, где молитва совершается непрерывно. Однако намоленное место отличается не архитектурой и не убранством. Его особенность — в продолжительности и сосредоточенности молитвы. Это может быть угол у иконы, скамья у стены, даже участок земли возле часовни.

В отличие от любой другой точки в храме, намоленное место часто выбирают сами прихожане. Там дольше стоят, туда возвращаются, там легче сосредоточиться. Разница тонкая: внешне оно ничем не выделяется, но внутренне человек ощущает тишину и собранность.

Существуют ли намоленные места в каждой церкви? Не обязательно в привычном понимании. В новом храме, где службы идут недавно, пространство еще не имеет долгой истории молитвы. Но там, где литургия совершается регулярно, вся церковь постепенно становится намоленной.

Как найти такое место? Не искать глазами, а прислушаться к себе. Если в определенной точке легче молиться, меньше отвлекают мысли, появляется чувство внутреннего покоя — возможно, это и есть то самое пространство.

Вести себя там стоит просто: без суеты, без разговоров, с уважением к другим. Намоленное место — не объект силы, а пространство тишины. И чем бережнее к нему относятся, тем глубже становится личная молитва.

Ранее мы рассказывали, как обращаться к святым, чтобы они услышали ваши молитвы.

православие
храм
пост
молитвы
христианство
церковь
религия
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Обманул тысячи россиян: создателя пирамиды экстрадировали из ОАЭ, детали
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.